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24.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 667,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 667,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'773 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 667,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 661,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'101 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 675,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 31,84 Prozent sinken.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,72 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,39 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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