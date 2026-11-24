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24.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Lonza zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 661,60 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 661,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'758 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 667,00 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 661,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29'292 Lonza-Aktien.
Bei 675,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,72 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,39 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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