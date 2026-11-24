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24.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Lonza hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Lonza-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 660,20 CHF.
Bei der Lonza-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 660,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'702 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 667,00 CHF aus. Die Abwärtsbewegung der Lonza-Aktie ging bis auf 659,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 661,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'459 Lonza-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 675,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 2,33 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,72 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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