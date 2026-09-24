Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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24.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lonza. Zuletzt stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 564,60 CHF.
Die Lonza-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 564,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'910 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 565,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 559,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'137 Lonza-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 597,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 5,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit Abgaben von 19,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Lonza-Aktie.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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