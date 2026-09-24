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24.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Lonza Aktie News: Lonza schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 572,20 CHF.

Lonza
571.20 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 572,20 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. In der Spitze legte die Lonza-Aktie bis auf 572,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 559,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 40'523 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 4,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 25,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Lonza-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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