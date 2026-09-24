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24.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag an Fahrt

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 563,00 CHF nach oben.

Lonza
566.20 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 563,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'903 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 566,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 559,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'589 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 6,18 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 19,25 Prozent sinken.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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