Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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24.06.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Mittwochnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 530,80 CHF.
Das Papier von Lonza konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 530,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'107 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 532,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 517,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 76'611 Lonza-Aktien umgesetzt.
Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 594,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 12,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,36 Prozent.
Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,54 CHF belaufen.
Am 22.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 16.07.2027.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,95 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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