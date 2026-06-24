Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Mittwochnachmittag zu

Das Papier von Lonza konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 530,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'107 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 532,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 517,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 76'611 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 594,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 12,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,36 Prozent.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,54 CHF belaufen.

Am 22.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 16.07.2027.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,95 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie kräftig im Plus: Angepasste Halbjahreszahlen 2025 veröffentlicht

Lonza-Aktie gewinnt: Allianz für moderne Krebsmedikamente

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lonza-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen