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23.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 655,80 CHF.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 655,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'552 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 656,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 652,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 3'537 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 675,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 2,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,68 Prozent.
Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,71 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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