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23.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza zieht am Mittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 655,60 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 655,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'652 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 658,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 652,20 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'051 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 675,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 3,05 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 30,66 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,71 CHF belaufen.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,42 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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