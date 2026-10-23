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23.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 626,60 CHF ab.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 626,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'516 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lonza-Aktie bis auf 624,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 627,00 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'306 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (632,40 CHF) erklomm das Papier am 22.10.2026. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 27,45 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,17 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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