Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Lonza legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 633,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'451 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 636,20 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 627,00 CHF. Zuletzt wechselten 50'445 Lonza-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 636,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,47 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Abschläge von 28,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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