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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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23.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Vormittag nordwärts

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 563,60 CHF.

Lonza
563.30 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 563,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'999 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 564,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 561,40 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'837 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 5,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 23,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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