Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 564,60 CHF nach oben.
Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 564,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 565,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 561,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 25'928 Lonza-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach oben. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,21 CHF je Lonza-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet
Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Vormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.