Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 564,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 565,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 561,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 25'928 Lonza-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 5,88 Prozent Luft nach oben. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,21 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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