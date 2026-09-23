Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’962 0.1%  SPI 19’810 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’453 -0.5%  Euro 0.9393 -0.1%  EStoxx50 6’310 -0.2%  Gold 4’313 -1.0%  Bitcoin 70’685 0.0%  Dollar 0.8231 0.3%  Öl 99.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Henkel-Aktie unbeeindruckt: Grünes Licht für Übernahme von Stahl Parent
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Suche...

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 561,80 CHF.

Lonza
562.37 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 561,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'964 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 560,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 561,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 11'735 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 19,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet

Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4289 15.12.2028 151874569
Long 12.0128 16.06.2028 157230653
Long 564.6 16.10.2026 158827924
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.5695 17.12.2027 151949988
Short 564.6 16.10.2026 158828303
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2385 10.70 159012660
Long 12.0128 4.96 160910180
Long 13.7707 3.93 161114000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3325 10.23 159925657
Short 11.0706 5.73 157924183
Short 22.584 1.24 158193978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.06 128418879
Long 8 -12.56 133478810
Long 12 -8.40 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lonza AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten