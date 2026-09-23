Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 561,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'964 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 560,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 561,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 11'735 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 19,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 26.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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