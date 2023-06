Lonza Aktie News: Anleger greifen bei Lonza am Mittag zu

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 529,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'235 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lonza-Aktie legte bis auf 530,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 525,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'880 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 599,40 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 13,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 436,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 17,49 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Am 22.01.2025 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 14,76 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch