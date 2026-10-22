Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Vormittag an Fahrt

Das Papier von Lonza konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 626,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'519 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 626,20 CHF aus. Bei 623,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 6'258 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 627,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,26 Prozent. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 27,40 Prozent sinken.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 CHF aus.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient

Lonza-Aktie in Grün: Neue mittelfristige Finanzziele ausgegeben

Lonza-Aktie schwächer: Angebot für beschleunigte Biologika-Entwicklung erweitert