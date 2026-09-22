Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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22.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Dienstagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 553,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 553,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 553,80 CHF. Bei 550,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'454 Lonza-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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