Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 553,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 553,80 CHF. Bei 550,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'454 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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