Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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22.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 559,00 CHF.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 559,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'958 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 561,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 550,20 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 32'190 Aktien.
Am 25.08.2026 markierte das Papier bei 597,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,94 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Abschläge von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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