Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Lonza-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 622,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'436 Punkten realisiert. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 622,00 CHF ab. Bei 624,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 4'715 Lonza-Aktien gehandelt.

Am 20.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 0,67 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,17 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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