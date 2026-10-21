Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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21.10.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 626,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 626,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'503 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 627,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 624,00 CHF. Bisher wurden heute 28'163 Lonza-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 627,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 0,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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