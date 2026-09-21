Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag
Die Aktie von Lonza gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 550,20 CHF zu.
Das Papier von Lonza legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 550,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'875 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 550,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 548,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 2'824 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet
Lonza-Aktie gefragt: Bau einer neuen Spray-Drying-Anlage in den USA
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Lonza Aktie News: Lonza legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel: SMI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)