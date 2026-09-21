Lonza Aktie News: Lonza steigt am Montagvormittag

Das Papier von Lonza legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 550,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'875 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 550,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 548,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 2'824 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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