Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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21.09.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Lonza gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 549,60 CHF.
Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 549,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'962 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 552,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 548,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'170 Lonza-Aktien den Besitzer.
Bei 597,80 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 8,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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