Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 549,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'962 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 552,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 548,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'170 Lonza-Aktien den Besitzer.

Bei 597,80 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 8,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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