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21.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag stärker

Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag stärker

Die Aktie von Lonza gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 549,40 CHF.

Lonza
550.35 CHF 0.73%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'940 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 552,20 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 548,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'281 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 17,26 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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