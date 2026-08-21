Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 582,60 CHF.
Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 582,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 582,20 CHF. Bei 584,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'180 Lonza-Aktien.
Am 10.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 1,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 21,97 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr eingebracht
Lonza-Aktie: Konzern entfernt tonnenweise Quecksilber aus Oberwalliser Böden
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Mittag höher (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SLI aktuell: SLI am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.