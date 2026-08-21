Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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21.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Freitagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 583,80 CHF ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 583,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'297 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 581,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 584,80 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 20'679 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2026 auf bis zu 591,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 1,23 Prozent wieder erreichen. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,59 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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