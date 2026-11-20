Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 663,40 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'700 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 663,20 CHF aus. Mit einem Wert von 667,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 29'652 Aktien.

Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 675,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 31,47 Prozent Luft nach unten.

Lonza-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,71 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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