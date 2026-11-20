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20.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 655,00 CHF.
Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 655,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'624 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Lonza-Aktie bei 652,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 667,40 CHF. Bisher wurden heute 74'000 Lonza-Aktien gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 675,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 3,15 Prozent Luft nach oben. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 44,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,71 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza am 20.11.2026
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