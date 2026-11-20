Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 660,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'645 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 656,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 667,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 49'923 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 675,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,27 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 45,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,71 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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