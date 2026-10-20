Lonza Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Lonza

Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 612,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'384 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lonza-Aktie ging bis auf 609,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 615,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'845 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 616,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,75 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,72 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,18 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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