Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 622,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'421 Punkten liegt. Bei 624,40 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 615,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 78'250 Lonza-Aktien.

Bei 624,40 CHF markierte der Titel am 20.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 0,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 26,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,18 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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