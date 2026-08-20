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20.08.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag auf grünem Terrain

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lonza zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 582,60 CHF nach oben.

Lonza
583.98 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 582,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'397 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 585,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 582,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 8'919 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (591,00 CHF) erklomm das Papier am 10.07.2026. Mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Mit Abgaben von 21,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.608 16.10.2026 159012807
Long 773.8667 18.12.2026 133694154
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Short 580.4 18.09.2026 148619867
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3468 9.87 147677922
Short 11.3804 5.22 147677921
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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