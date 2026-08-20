Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 586,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'313 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 587,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 582,00 CHF. Bisher wurden heute 45'748 Lonza-Aktien gehandelt.

Am 10.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 591,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,78 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 22,48 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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