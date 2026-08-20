Lonza Aktie News: Lonza am Mittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 584,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 585,40 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 582,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'879 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie: Konzern entfernt tonnenweise Quecksilber aus Oberwalliser Böden

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren