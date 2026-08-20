Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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20.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 584,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 584,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 585,40 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 582,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'879 Lonza-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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