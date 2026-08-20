Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 -0.2%  SPI 20’204 -0.1%  Dow 53’463 0.2%  DAX 25’970 -0.5%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 6’425 -0.3%  Gold 4’489 -0.7%  Bitcoin 57’205 3.6%  Dollar 0.7961 -0.2%  Öl 93.9 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Moderna44811242Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag
SpaceX-Aktie im Visier: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Danone-Aktie in Grün: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Richemont-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag höher

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 584,00 CHF.

Lonza
581.05 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 584,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 585,40 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 582,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 22'879 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

Lonza-Aktie: Konzern entfernt tonnenweise Quecksilber aus Oberwalliser Böden

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lonza-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4615 18.06.2027 154751355
Long 12.383 18.12.2026 147852167
Long 584.4 21.08.2026 158463810
Typ Hebel Verfall Valor
Short 194.8 16.10.2026 158828303
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4615 10.56 157975927
Long 12.125 5.32 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1263 12.53 148107986
Short 11.8776 4.88 147677921
Short 16.1667 2.66 149108701
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.41 128418879
Long 8 -12.95 133478810
Long 12 -8.81 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lonza AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lonza AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.98 S6HB9U
Short 15’265.48 13.83 S8UB1U
Short 15’872.62 8.72 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’364.98 20.08.2026 12:38:30
Long 13’809.31 19.84 SABE5U
Long 13’501.76 13.97 SJB42U
Long 12’891.14 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.