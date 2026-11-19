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19.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 670,60 CHF.
Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 670,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'881 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 671,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 670,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'530 Lonza-Aktien.
Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 675,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,75 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 47,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,72 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,44 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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