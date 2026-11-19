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19.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 670,00 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 670,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 672,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 670,00 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34'524 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 675,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 47,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,44 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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