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19.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lonza. Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 670,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'808 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 672,20 CHF. Mit einem Wert von 670,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 18'468 Lonza-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 675,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,75 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 32,21 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 CHF belaufen.
Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,44 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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