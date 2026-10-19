Lonza Aktie News: Lonza büsst am Vormittag ein

Um 09:28 Uhr rutschte die Lonza-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 602,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'324 Punkten liegt. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 598,80 CHF. Mit einem Wert von 598,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'225 Lonza-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 608,40 CHF erreichte der Titel am 15.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,06 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Abschläge von 24,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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