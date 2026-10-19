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19.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lonza zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 611,60 CHF.

Lonza
610.41 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 611,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'335 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 611,60 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 598,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 44'554 Lonza-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2026 bei 611,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 34,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,14 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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