Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 611,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'335 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 611,60 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 598,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 44'554 Lonza-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2026 bei 611,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 34,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,14 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient

Lonza-Aktie in Grün: Neue mittelfristige Finanzziele ausgegeben

Lonza-Aktie schwächer: Angebot für beschleunigte Biologika-Entwicklung erweitert