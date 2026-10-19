Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Lonza zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 611,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 611,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'335 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 611,60 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 598,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 44'554 Lonza-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2026 bei 611,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 34,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,14 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient
Lonza-Aktie in Grün: Neue mittelfristige Finanzziele ausgegeben
Lonza-Aktie schwächer: Angebot für beschleunigte Biologika-Entwicklung erweitert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.