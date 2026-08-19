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19.08.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit Einbussen

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit Einbussen

Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 564,40 CHF abwärts.

Lonza
566.59 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 564,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'346 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lonza-Aktie bis auf 560,20 CHF. Mit einem Wert von 560,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'256 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2026 bei 591,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 4,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,45 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,59 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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