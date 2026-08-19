Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag im Plus

Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 581,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'390 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 581,60 CHF. Bei 560,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 50'363 Lonza-Aktien.

Am 10.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 21,76 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,59 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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