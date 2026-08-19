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19.08.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag im Plus

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochnachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 581,00 CHF zu.

Lonza
578.09 CHF 2.28%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 581,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'390 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 581,60 CHF. Bei 560,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 50'363 Lonza-Aktien.

Am 10.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 591,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Mit einem Kursverlust von 21,76 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,59 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.608 16.10.2026 159012807
Long 773.8667 18.12.2026 133694154
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5527 17.12.2027 151949988
Short 580.4 18.09.2026 148619867
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1654 11.15 157975928
Long 12.3489 5.04 159013313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3468 9.87 147677922
Short 11.3804 5.22 147677921
Short 25.2348 0.46 158827996
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -42.37 129746997
Long 8 -14.70 133478810
Long 12 -10.64 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 STBJYU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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