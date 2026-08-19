Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Mittag an Fahrt

Das Papier von Lonza konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 567,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'338 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Lonza-Aktie bei 568,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 560,20 CHF. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'048 Stück gehandelt.

Am 10.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 591,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 3,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,88 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,59 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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