Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Montagmittag schwächer

Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 547,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'342 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 542,80 CHF aus. Bei 549,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 61'526 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 599,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (436,80 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 22.01.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 14,76 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch