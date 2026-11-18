Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 669,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'929 Punkten tendiert. Die Lonza-Aktie legte bis auf 672,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 663,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'493 Lonza-Aktien.

Bei einem Wert von 675,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,90 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,11 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lonza-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,72 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lonza 5,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,44 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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