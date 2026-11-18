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18.11.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag gesucht
Die Aktie von Lonza zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 669,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 669,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'971 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 670,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 663,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'640 Lonza-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 675,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,07 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,72 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,44 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza am 18.11.2026
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