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18.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza verteuert sich am Vormittag

Lonza Aktie News: Lonza verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 548,00 CHF zu.

Lonza
546.38 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 548,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 548,00 CHF. Bei 543,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 87'516 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,09 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 17,04 Prozent sinken.

Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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