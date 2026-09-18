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18.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Freitagnachmittag

Lonza Aktie News: Lonza gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lonza. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 547,80 CHF.

Lonza
546.38 CHF 0.66%
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Das Papier von Lonza legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 547,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'852 Punkten steht. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 551,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 543,80 CHF. Bisher wurden heute 124'465 Lonza-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,01 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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