Lonza Aktie News: Lonza legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 548,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'937 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 549,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 543,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 111'292 Lonza-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 454,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 17,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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