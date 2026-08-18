Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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18.08.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagvormittag schwächer
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 563,80 CHF abwärts.
Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 563,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'311 Punkten steht. Bei 563,80 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 566,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'611 Lonza-Aktien.
Bei einem Wert von 591,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2026). Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 4,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (454,60 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,37 Prozent.
Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,59 CHF belaufen.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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