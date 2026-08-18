Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag billiger

Die Lonza-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 565,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'311 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 563,40 CHF. Bei 566,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'470 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 591,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 4,53 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 24,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,59 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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