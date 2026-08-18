Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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18.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Mittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 565,60 CHF abwärts.
Die Lonza-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 565,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'265 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 563,80 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 566,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'817 Lonza-Aktien den Besitzer.
Am 10.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 591,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 19,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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